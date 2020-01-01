Предлагаем вам бесплатную версию Xeoma на неограниченное количество камер:*
|Скачать Xeoma для Windows:
|Скачать Xeoma для Linux:
|Скачать Xeoma для Linux/ARM (версии 7):
|Скачать Xeoma для Mac OS X (64 бит):
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Программа не содержит рекламы. Если она вам понравилась, пожалуйста, поддержите дальнейшую разработку – приобретите лицензию.
* Бесплатная версия позволяет просматривать неограниченное количество камер (до 1000 и больше), до 3-х модулей в цепочке, до 4х модулей “Просмотр и Архив”, до 4х модулей “Отправка Email”, и имеет неограниченное время работы и сохраняемые настройки. Нет удалённого доступа. Подробнее
Внимание! Бесплатная версия содержит призыв приобрести лицензию для перевода программы в один из коммерческих режимов. Это опционально. Бесплатная версия работает без активации/лицензии.
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