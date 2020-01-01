Предлагаем вам бесплатную версию Xeoma на неограниченное количество камер:*



Скачать Xeoma для Windows: Скачать Xeoma для Linux: Скачать Xeoma для Linux/ARM (версии 7): Скачать Xeoma для Mac OS X (64 бит):

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* Бесплатная версия позволяет просматривать неограниченное количество камер (до 1000 и больше), до 3-х модулей в цепочке, до 4х модулей “Просмотр и Архив”, до 4х модулей “Отправка Email”, и имеет неограниченное время работы и сохраняемые настройки. Нет удалённого доступа. Подробнее

Внимание! Бесплатная версия содержит призыв приобрести лицензию для перевода программы в один из коммерческих режимов. Это опционально. Бесплатная версия работает без активации/лицензии.

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